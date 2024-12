Fiskus wysyła Polakom ważne powiadomienie? Reakcja ma kluczowe znaczenie

Powiadomienie od Urzędu Skarbowego może dostać każdy Polak. Okazuje się jednak, że zanim przystąpimy do działania w danej sprawie, upewnijmy się, czy nie padliśmy ofiarą nowej próby ataku oszustów.

Dalsza część tekstu pod wideo

Przestępcy, podobnie jak w przypadku mandatów pozostawianych za wycieraczką, posługują się wizerunkiem Krajowej Administracji Sądowej. Tym razem, wysyłają maile, które wyglądają niczym oficjalna korespondencja od KAS. W treści znajduje się powiadomienie oraz link, który rzekomo ma prowadzić do portalu Urzędu Skarbowego. Niestety, tak nie jest. Kliknięcie w link, przenosi nas na fałszywą stronę, której celem jest wyłudzenie od nas danych logowania. Aby nie dać się nabrać, KAS ostrzega przed tego typu e-mailami na swoim profilu na Facebooku.

Uwaga na próby wyłudzenia danych z wykorzystaniem wizerunkuKAS! E-maile o treści „Urząd Skarbowy wydał powiadomienie dotyczące siedziby, które otrzymałeś jako właściciel” pochodzą od oszustów. Nie klikaj w link z takiej wiadomości!

- apeluje KAS na oficjalnym profilu na Facebooku.

Tego typu atak to nie tylko ryzyko utraty dostępu do konta bankowego, ale także zagrożenie dla prywatności oraz bezpieczeństwa w sieci.

Dlatego, zawsze miej na uwadze poniższe zasady:

Nie klikaj w żadne linki w podejrzanych e-mailach

w podejrzanych e-mailach Nie odpowiadaj na podejrzane wiadomości

na podejrzane wiadomości Nie wypełniaj żadnych formularzy z danymi, jeśli nie masz pewności co do autentyczności strony

Jeśli natomiast masz podejrzenie, że mogło dojść do przechwycenia twoich danych to natychmiast zmień hasło do logowania do skrzynki e-mail. Dobrym pomysłem jest też korzystanie zweryfikacji dwuetapowej (2FA), która będzie stanowiła dodatkowe zabezpieczenie przed nieautoryzwanymi dostępami.

Zobacz: Nie skanuj takiej naklejki na parkomacie. To zwykła pułapka

Zobacz: Może uchronić nas przed wyłudzeniami. Jedna prosta czynność

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Antonio Guillem / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Krajowa Administracja Skarbowa