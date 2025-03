Awaria X - Musk oskarża Ukrainę, ale pomija istotny fakt

Jesteśmy atakowani praktycznie każdego dnia. Tym razem do ataku zaangażowane są jednak dużo większe siły. Mamy do czynienia z dużą skoordynowaną grupą, a może nawet atakiem całego kraju. Szukamy.

Cytowany przez Associated Press ekspert do spraw bezpieczeństwa Kevin Beaumont podkreśla jednak, że nawet jeśli adresy IP prowadzą do Ukrainy, wcale nie oznacza to, że za samym atakiem mogą stać władze w Kijowie.