Polacy sprawdzą US Army. W planach włamanie

Amerykańska armia organizuje w sierpniu ćwiczenia DEFCON, w trakcie których grupy hakerów — w ramach konkursu Hack-A-Sat 4 — podejmą próbę włamania się do wojskowego satelity. Aż cztery lata zajęło wyłonienie śmiałków, którzy będą mieli okazję spróbować swoich sił w tym zadaniu. Wśród nich jest też grupa z Polski o nazwie "Poland can into Space".

W sumie do konkursu zarejestrowało się 380 zespołów, ale wyłoniono osiem, które rzeczywiście będą mogły spróbować swoich sił. Oprócz wspominanych już Polaków w wydarzeniu wezmą udział także Amerykanie, Niemcy, Włosi i Australijczycy.

Third time's a charm! Once again @p4_team and @DragonSectorCTF have joined forces as the Poland Can Into Space team to conquer space 🇵🇱🚀🌌 and this time we did🏆! We won @hack_a_sat, the space security competition! Thanks to🥈SpaceBitsRUs and🥉@solarwine_ctf for a fierce fight! pic.twitter.com/Mj4EKtF766