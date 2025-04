Tak robią Polaków w balona. Nowe oszustwo hula w sieci

Nie ma ani chwili wytchnienia od cyberataków. Tym razem oszuści przyszykowali fałszywą stronę Google Play, która wyglądem przypomina prawdziwą. Jednak wizyta na tej konkretnej stronie umożliwia pobranie pliku APK, pochodzącego z nieznanego źródła. Umożliwia to mało powiedziane - wręcz wymusza taką czynność.

Jednak już sam ten komunikat powinien wzbudzić nasze podejrzenia. Nie jest on do końca poprawny składniowo i trzeba przyznać, że jego treść jest dość nachalna i "krzycząca". W tym momencie powinna nam się zapalić w głowie "lampka ostrzegawcza" i nie powinniśmy dalej brnąć w żadne instalacje.

Fałszywa aplikacja nakłania użytkownika do aktywowania funkcji Dostępność. Jeśli skusimy się i dokonamy aktywacji, możemy doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji - kontrola nad naszym urządzeniem mobilnym może zostać przejęta przez osobę do tego nieuprawnioną.