Polacy znowu nabijani w butelkę. Chodzi o klientów Amazona

Oszuści podszywają się pod znany sklep internetowy i zarazem firmę kurierską Amazon. Chcą w ten sposób wyłudzić dane osobowe i kart płatniczych.

Amazon jest jedną z największych firm dostawczych na świecie. W rękach spółki jest również popularny sklep internetowy, który działa również w Polsce. Ten fakt wykorzystują cyberprzestępcy, który tworzą reklamy z informacjami o dużych promocjach i umieszczają je w mediach społecznościowych.

Oszuści wykorzystują markę Amazon

Jak donosi CSIRT KNF, w sieci pojawiło się ostatnio sporo reklam, których rzekomym autorem jest Amazon. Najczęściej można je zobaczyć na platformie społecznościowej Facebook i zawierają one mało wiarygodne promocje. Przykładem podanym przez zespół CSIRT jest reklama MacBooka Pro za 10 złotych.

Uwaga! Ostrzegamy przed fałszywymi reklamami na Facebooku dotyczącymi atrakcyjnych okazji, w których wykorzystywany jest wizerunek serwisu @amazon. To próba kradzieży, w której oszuści wyłudzają dane kontaktowe i informacje o kartach płatniczych.

Nie dajcie się oszukać! 1/2 pic.twitter.com/cOyTBoR7rM — CSIRT KNF (@CSIRT_KNF) September 12, 2023

W rzeczywistości klikając w link, jesteśmy przekierowywani nie na stronę Amazona, lecz na łudząco podobną witrynę, która wykorzystuje znaki towarowe przedsiębiorstwa, by zmylić nieuważnych internautów. Oczywiście na stronie znajduje się formularz, za pomocą którego oszuści zyskują dane osobowe i dane karty płatniczej swoich ofiar.

Do wszelkich reklam w internecie należy podchodzić z ograniczonym zaufaniem, gdyż jeżeli oferta wygląda na zbyt korzystną, by była prawdziwa, to najpewniej jest to próba oszustwa. Ponadto warto weryfikować stronę, na której się znajdujemy, szczególnie gdy zostaliśmy na nią przekierowani z innego źródła.

Źródło zdjęć: rafapress / Shutterstock.com

Źródło tekstu: CSIRT KNF