Tysiące Polaków mają taki w domach. Igrają z ogniem

Estoński wywiad (Välisluureamet/VLA) opublikował raport, z którego wynika, że Chiny wykorzystują dane z aplikacji mobilnych oraz produkowanych tam urządzeń do gromadzenia danych wywiadowczych. Zagrożeniem mogą być nawet odkurzacze automatyczne z systemem skanowania otoczenia LiDAR.

Zdaniem estońskiego wywiadu Chiny przyjęły taktykę zwiększania swoich wpływów politycznych. Celem jest między innymi osiągnięcie momentu, w którym zintegrowane rozwiązania technologiczne z Państwa Środka będą niemożliwe do zastąpienia przez zachodnią technologię. Pekin chce to osiągnąć między innymi poprzez wzajemne powiązania sprzętów, jak i niekompatybilność z innymi rozwiązaniami.

Rozwój i globalne rozprzestrzenianie się chińskiej technologii nie są wyłącznie wynikiem pracowitości i przedsiębiorczości chińskich talentów; Jest to część strategicznych wysiłków Chin mających na celu zwiększenie ich wpływów politycznych wraz z eksportem ich standardów. Chiny dążą do osiągnięcia punktu, w którym zintegrowane rozwiązania technologiczne nie będą mogły zostać zastąpione przez zachodnią technologię zarówno ze względu na niekompatybilność, jak i głębokie wzajemne powiązania.

- czytamy w raporcie estońskiego wywiadu.

Niebezpieczne mają być między innymi odkurzacze z systemem LiDAR, który skanuje otoczenie wokół siebie. Zdaniem Estończyków pochodzące z nich dane mogą być wykorzystywane do celów wywiadowczych. Podobnie sytuacja ma wyglądać z autonomicznymi samochodami, które korzystają z podobnych rozwiązań.

Posiadamy wiarygodne informacje o chińskim producencie pracującym nad systemami LiDAR dla samochodów autonomicznych, które mają za zadanie skanować całe otoczenie samochodu i przekazywać informacje do bazy danych w Chinach. Podczas gdy urządzenie zbierające dane do autonomicznego działania powinno usuwać wszelkie nieistotne dane, ta chińska firma dąży do przeniesienia kompletnych danych środowiskowych do chińskiej bazy danych. Budzi to obawy, że chińskie samochody autonomiczne wykorzystujące technologię mogą być podatne na wykorzystanie do celów wywiadowczych.