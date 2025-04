Mail o takiej treści oznacza tylko kłopoty. Skasuj natychmiast

Mail ma charakter formalny ("Szanowny Administratorze...") i pisany jest w imieniu Buena Vista Media Group, co sugeruje, że stoi za nim jakaś poważna organizacja. Z otrzymanej wiadomości dowiemy się także wiele odnośnie szczegółów całej sprawy. Treści naruszające prawa autorskie zgromadzone są w załączonym pdf-ie, a jedyne co się wymaga to zapewnienie o tym, że wspomniane treści zostaną usunięte w ciągu 48h od otrzymania tego powiadomienia. Jednym słowem, atak polega na nakłonieniu do kliknięcia w załącznik. Tylko tyle i aż tyle.