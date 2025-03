YouTube testuje nową funkcję. Popsuje powiadomienia

Wielu z nas włącza opcję "wszystkie powiadomienia" po zasubskrybowaniu kanału na YouTubie. Jednak z czasem przestajemy oglądać niektóre kanały, które nadal mamy na liście zasubskybowanych. Przez to dostajemy mnóstwo alertów, które nas irytują. Google uważa, że to skłania użytkowników do całkowitego wyłączenia powiadomień w aplikacji, co z kolei dotyka wszystkich subskrybowanych kanałów, a nie tylko tych "problematycznych". Dlatego firma ma pomysł, jak temu zaradzić.