Windows 365 to usługa Microsoftu z systemem operacyjnym w chmurze

Microsoft zapowiedział wprowadzenie nowej usługi Windows 365. Dzięki niej system operacyjny Windows 11 (a wcześniej Windows 10) będzie działać w chmurze i będziemy mogli go uruchomić na dowolnym urządzeniu podłączonym do Internetu.

14 lipca 2021 roku podczas konferencji Inspire Microsoft zaprezentował usługę Windows 365. Określane mianem Cloud PC rozwiązanie jest pierwszą licencją na system Windows opartą na subskrypcji. Pozwoli ona użytkownikom zalogować się do maszyny wirtualnej z systemem Windows 11 z dowolnego urządzenia, w dowolnym miejscu, jeśli tylko będzie tam połączenie z Internetem.

Tego rodzaju konfiguracja ma ułatwić dużym firmom przypisywanie swoim pracownikom zabezpieczeń na poziomie przedsiębiorstwa i zasad organizacyjnych dotyczących systemu operacyjnego. Korzystanie z Windowsa w chmurze ułatwi zarządzanie bez konieczności ręcznego konfigurowania fizycznego sprzętu i zainstalowanego na nim oprogramowania, czym zwykle zajmują się działy IT.

Najpierw Windows 10, potem Windows 11

Usługa Windows 365 będzie dostępna od 2 sierpnia tego roku w dwóch wersjach: Business i Enterprise. Skorzystają z niej tylko korporacyjni klienci firmy Microsoft, co może się z czasem zmienić. Na początku przez chmurę będzie dostęp do Windowsa 10, ale z czasem ten zostanie zaktualizowany do najnowszej wersji "okienek". Dostęp do takiego systemu będzie możliwy za pomocą przeglądarki internetowej lub dzięki aplikacji Microsoft Remote Desktop.

Microsoft nie podał jeszcze ceny usługi, jednak ta prawdopodobnie będzie zależała od wybranej przez klienta konfiguracji sprzętowej. Tych do wyboru ma być 12, od wirtualnych komputerów z 2 GB RAM-u i 64 GB pamięci dyskowej do takich z 32 GB RAM-u i 512 GB pamięci dyskowej.

