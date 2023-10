Uwaga. Ważny program może się zepsuć na starym Windowsie

Kolejny program porzuci wsparcie dla starych wersji Windowsa. Tym razem to znany komunikator.

Discord, bo o nim mowa, to komunikator umożliwiający rozmowy głosowe, wideo, streamowanie pulpitu i gier i wiele innych. Jest używany głównie przez graczy online, ale sięgają po niego też społeczności hobbystów, uczniów, a nawet firmy i redakcje portali internetowych.

Discord niebawem dołączy do grona programów, które nie będą już rozwijane dla 32-bitowych wersji systemu Windows. Zmiana wejdzie w życie 1 grudnia 2023 roku. Jeśli więc intensywnie korzystasz z Discorda do rozmów głosowych, czatowania ze znajomymi bądź streamowania na 32-bitowym Windowsie, rozważ możliwości aktualizacji swojego systemu operacyjnego do 64-bitowego.

Jeśli nie masz pewności, czy na Twoim komputerze działa system 32- czy 64-bitowy, możesz to sprawdzić w Panelu Sterowania albo ustawieniach swojego komputera. Tu również dowiesz się, czy Twój sprzęt może pracować z systemem 64-bitowym. Zaznaczę tu, że Windows 11 nie miał wersji 32-bitowej. Dylemat dotyczy raczej wersji 10, 8.1 i 7. Microsoft nie sprzedaje 32-bitowego Windowsa producentom komputerów od 2020 roku, niemniej sporo starszych maszyn wciąż działa i ma się dobrze mimo podeszłego (jak na komputery osobiste) wieku.

Na stronach wsparcia Discorda można dowiedzieć się, że od grudnia komunikator w wersji 32-bitowej nie będzie już dostawał nowych funkcji. Podstawowe zadania raczej będzie spełniał, ale w przyszłości można spodziewać się problemów z kompatybilnością i stabilnością działania.

Alternatywnie można skorzystać z Discorda w wersji przeglądarkowej – ten zawsze będzie aktualny – jeśli tylko komputer spełni minimalne wymagania aplikacji.

Przy okazji warto dodać, że Discord w wersji na konsole zyskuje coraz ciekawsze możliwości. W ciągu ostatniego roku wersje dla Xboxów (One oraz X|S) i PlayStation 5 zyskały obsługę rozmów głosowych. We wrześniu 2023 zaś pojawiła się możliwość streamowania gier na kanały na Doscordzie prosto z Xboxa.

Źródło zdjęć: Joyseulay / Shutterstock

Źródło tekstu: wsparcie Discord