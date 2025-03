WhatsApp z ważną i wyczekiwaną zmianą. Unikniesz wpadki

Nowość w WhatsApp

Aktualnie, gdy odbieramy wideorozmowę na WhatsAppie, to automatycznie uruchamia się nasza kamera. Nie ma żadnego sposobu, aby rozpocząć rozmowę bez tego. To może generować wpadki, bo przecież nie zawsze jesteśmy w sytuacji, w której druga osoba powinna nas oglądać. Co prawda możemy po prostu nie odebrać, ale każdemu może się zapomnieć.