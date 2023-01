Whatsapp z nową funkcją. Dziwne, że dopiero teraz

WhatsApp wprowadzi nową funkcję, która zauważalnie poprawi jakość przesyłanych zdjęć. To koniec kompresowania fotografii przez komunikator.

WhatsApp od dawna jest jednym z najpopularniejszych komunikatorów internetowych. Jednak, by utrzymać swoją pozycję, aplikacja stale rozwijana jest o nowe funkcje. Ostatnio dowiedzieliśmy się o tym, że rozpoczęły się beta testy dla HD Photos, funkcji, która umożliwi przesyłanie zdjęć w wyższej jakości. Nie jest ona jednak idealna, gdyż zawiera jedynie opcje auto, best quality i data server. Nawet po wybraniu najwyższej możliwej jakości, fotografia w większości przypadków nadal jest poddawana kompresji, by zapewnić szybsze wysyłanie i oszczędność miejsca.

WhatsApp - przesyłanie zdjęć w oryginalne jakości coraz bliżej

Na szczęście, najnowsze informacje wskazują na to, że WhatsApp poszedł po rozum do głowy i rozszerzy wspomnianą funkcję o możliwość przesyłania fotografii w oryginalnej rozdzielczości bez kompresji. Według doniesień portalu WABetaInfo, wspomniane narzędzie kryje się pod kodem 2.23.2.11 i znajduje się w fazie rozwoju, co oznacza, że nie jest jeszcze dostępne dla beta testerów.

