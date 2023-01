Biedronka znów wyprzedaje elektronikę. Sprawdziliśmy ceny

Biedronka przygotowała kilka promocji na elektronikę w swoim sklepie internetowym. Pytanie, ile właściwie można zaoszczędzić.

Niektórzy mogą o tym nie wiedzieć, ale od kilku miesięcy działa sklep internetowy Biedronka Home. Co jakiś czas można w nim trafić na ciekawe promocje, w tym także na elektronikę. Z taką sytuacją właśnie mamy do czynienia. Naszą uwagę zwróciły przede wszystkim dwa sprzęty.

Promocja na elektronikę w Biedronka Home

W tym tygodniu Biedronka przygotowała kolejne promocje na elektronikę w swoim sklepie internetowym. Nie ma co się oszukiwać, nie zawsze są to oferty godne uwagi. Jednak tym razem są dwa sprzęty, które mogą okazać się przydatne.

Pierwszym takim sprzętem są nauszne, bezprzewodowe słuchawki z ANC. Model marki Moevi oferuje do 70 godzin słuchania muzyki na jednym ładowania przy połączeniu za pomocą Bluetooth 5.1. Po włączeniu aktywnej redukcji szumów (ANC) ten czas spada do około 36 godzin, a przynajmniej według zapewnień producenta. Samo ładowanie trwa 1,5 godzin i odbywa się poprzez przewód USB-C, dołączony do zestawu.

Biedronka zapewnia, że słuchawki cechują się redukcją ANC na poziomie -22 dB. W tym celu wykorzystują dwa mikrofony. Poza tym model charakteryzuje się zasięgiem do 10 metrów, pasmem przenoszenia w zakresie od 20 Hz do 20 kHz, a także regulowanym i składanym pałąkiem z pianką memory. Cena to 219 zł, która obowiązuje do 29 stycznia. Normalnie słuchawki kosztują 249 zł.

Drugim urządzeniem jest powerbank marki Baseus. Pozwala ona na ładowanie trzech urządzeń jednocześnie dzięki dwóm złączom USB 5V/3A oraz jednemu USB-C 5V/3A. Maksymalna moc ładowania, jak wynika z danych producenta, to 15 W. Ładowanie wbudowanego akumulatora o pojemności 10 000 mAh odbywa się za pomocą kabla microUSB. Powerbank dostępny jest do 28 stycznia w cenie 74,90 zł. Szybkie spojrzenie do porównywarki cen sugeruje, że to bardzo dobra oferta, ponieważ normalnie model ten jest droższy o około 20-30 zł.

Źródło zdjęć: Gold Picture / Shutterstock.com