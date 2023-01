DPD zmienia kolor na zielony. Ich elektryki dostarczyły 5 mln paczek

DPD stawia coraz większy nacisk na ekologię. Firma wdraża do swojej floty coraz więcej samochodów elektrycznych. Coraz częściej paczki klientów przewożone są w bardziej ekologiczny sposób.

DPD jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych firm dostawczych w Polsce. W ostatnich latach przedsiębiorstwo rozpoczęło proces zmniejszania śladu węglowego pozostawianego przez swoją działalność. W związku z tym ich flota została zasilona o pojazdy elektryczne. Firma pochwaliła się, że do końca 2022 roku liczba elektryków na ich usługach wzrosła do 300 busów kurierskich.

Elektryki DPD dostarczyły już ponad 5 milionów paczek

Coraz więcej elektryków w szeregach DPD oznacza coraz więcej paczek dostarczonych przez tego typu pojazdy. Firma pochwaliła się, że ich busy elektryczne dostarczyły już 4,5 miliona paczek. To jednak nie wszystko, przedsiębiorstwo od listopada 2020 roku rozwija także flotę rowerów cargo działającą przy DPD Pickup w Oddziałach Miejskich.

Po ulicach największych polskich miast kurierzy rowerowi realizują dostawy już za pomocą 60 elektrycznych rowerów, którymi w 2022 zrealizowano prawie 600 tys. dostaw. Aktualnie doręczenia rowerowe realizowane są w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie, Gdyni, Częstochowie, Toruniu, Olsztynie, Kaliszu i Sopocie.

Nie jest to jednak ostatnie słowo DPD ani końcowy efekt transformacji firmy. Przedsiębiorstwo planuje zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (GHG) o 43% do 2030 r. i 90% do 2040 r. w odniesieniu do poziomu bazowego z roku 2020.

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: Materiały prasowe oprac. własne