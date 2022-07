WhatsApp. Byli w tyle za konkurencją. Teraz wszystkich wyprzedzą

WhatsApp jeszcze do niedawna był w tyle za konkurencją, lecz teraz chce wszystkich wyprzedzić. Chociaż funkcja reakcji emoji na wiadomości testowana była już w zeszłym roku i beta testerzy mogli z niej korzystać już od dłuższego czasu, tak globalnie weszła w życie dopiero niedawno.

Na początku użytkownicy dostali do dyspozycji sześć dość uniwersalnych emotikon, którymi mogli zareagować na wiadomość. Podobnie jest w aplikacji Facebook Messenger i nic dziwnego, bo oba komunikatory mają tego samego właściciela, chociaż reakcje emoji pojawiły się w Messengerze o wiele wcześniej.

Dodanie reakcji emoji to bezsprzecznie krok w dobrym kierunku, lecz wielu użytkowników czuło niedosyt. w związku z tym WhatsApp ogłosił, że już teraz rozpoczął wprowadzanie zmian, które umożliwią dodanie każdej emotki jako reakcji na wiadomość. To daje nawet 3500 nowych możliwości.

Since you asked…



... all emoji Reactions are here! We’re feeling 🤩😎🙌🤸🎉💚 about it.



Starting to roll out now to Android and iOS pic.twitter.com/Opk7x0n0VP