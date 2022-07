Gry z PlayStation 4 na PC? Tak, to możliwe!

Masz ochotę pograć w gry znane z Sony PlayStation 4? Nie masz już lub nigdy nie miałeś tej konsoli? Nic straconego! Wystarczy komputer i specjalny program.

Sony PlayStation 4 to japońska konsola do gier, która debiutowała na rynku w 2013 roku. Cieszyła się szalenie dużą popularnością, co udowadnia sprzedanych prawie 120 milionów egzemplarzy. Trzy lata później doczekaliśmy się mniejszej wersji "Slim" oraz wydajniejszego wariantu "Pro".

Przed emulatorem fsPS4 niestety jeszcze długa droga

Jednak nie każdy ma (/miał) w domu miejsce na kolejny sprzęt lub po prostu w tamtych latach nie stać go było na zakup całkiem drogiej konsoli i gier. Czasami chce się też odświeżyć wspomnienia i przypomnieć stare gry, ale nasza konsola już dawno została sprzedana lub popsuta. I tutaj z pomocą przychodzą emulatory.

fsPS4 jest programem, który pozwala uruchamiać na komputerze gry znane z Sony PlayStation 4. Opisywany emulator doczekał się nowej aktualizacji z oznaczeniem "v30062022". Największa różnica to wsparcie dla kolejnych tytułów, tym razem zdecydowanie bardziej rozpoznawalnych.

Na filmie opublikowanym przez użytkownika "BrutalSam" i dostępnym poniżej widać jak uruchamiane są kolejno takie produkcje jak "Undertale", "Spelunky" czy "Cursed Castilla". Widać też działające już wcześniej "We Are Doomed" oraz "Sonic Mania". Niestety próba gry w "Worms W.M.D" kończy się niepowodzeniem.

Żaden z wymienionych wyżej tytułów nie jest ani najgłośniejszy, ani najpopularniejszy, ani nawet wybitnie zaawansowany graficznie czy wymagający technologicznie. Widać jednak wyraźny postęp. Warto też pamiętać, że fsPS4 jest projektem darmowym i powstaje całkowicie hobbystycznie.

Emulator fsPS4 można pobrać z oficjalnego GitHuba projektu, o TUTAJ. Wymagania są niewielkie - Windows 7 x64 lub nowszy, procesor w architekturze x64 obsługujący instrukcje AVX2 oraz karta graficzna wspierająca API Vulkan. Nie pozostaje nic innego jak trzymać kciuki za dalszy rozwój.

