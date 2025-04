WhatsApp zasypuje użytkowników nowościami. Oto, co się zmieni

Co nowego w WhatsApp?

Kolejna nowość, to możliwość tworzenia wydarzeń w WhatsAppie także dla rozmów jeden na jeden. Do tej pory opcja ta była dostępna tylko na czatach grupowych.

Użytkownicy iPhone'ów również dostali swoje nowości. Najnowsza wersja WhatsAppa na iOS przynosi reakcje na wiadomości jednym stuknięciem. Dodano także skanowanie dokumentów bezpośrednio w aplikacji. A co najważniejsze dla użytkowników iPhone'ów, w najnowszej aktualizacji iOS WhatsApp może stać się domyślną aplikacją do wiadomości i połączeń.

Podczas rozmów wideo na iPhone'ach pojawi się gest uszczypnięcia, który powiększy obraz. Kolejna nowość to możliwość dodawania uczestników do trwającej rozmowy jeden na jeden bezpośrednio z okna czatu. Jednak prawdziwą wisienką na torcie jest ulepszona technologia połączeń wideo, która ma zapewnić większą stabilność i lepszą jakość obrazu.

Wreszcie Administratorzy Kanałów mogą teraz błyskawicznie nagrywać i udostępniać krótkie wideo (do 60 sekund) swoim obserwującym. Ma to być idealne rozwiązanie dla szybkich ogłoszeń. Pojawiły się także transkrypcje wiadomości głosowych w Kanałach oraz kody QR, które ułatwią administratorom udostępnianie linków do swoich kanałów i zwiększanie zasięgu.