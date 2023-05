Uber szaleje. Chce dominować nie tylko na drogach

Uber wprowadza nowe rozwiązania w swojej firmie. W aplikacji zamówisz nie tylko samochód, karocę czy zarezerwujesz bilet na lot samolotem. W wakacje popłyniesz w rejs.

Podczas trzeciej imprezy produktowej, która miała miejsce w Nowym Jorku, Uber ogłosił, że ​w wakacje zaoferuje klientom podróże łodziami. Ma to być jednak oferta wyjątkowa, która funkcjonuje całkiem inaczej niż wcześniej organizowane przejazdy wodnymi środkami transportu.

10 lat temu firma po raz pierwszy oferowała przemieszczanie się za pomocą łodzi. Był to program „Boat to Work” w San Francisco, który zaczął działać w 2013 roku. Podobnym rozwiązaniem jest uruchomiony niedawno Uber Boat w Londynie. Opcja ta dedykowana jest zwłaszcza dla osób dojeżdżającym do pracy, tak, by można była dotrzeć na miejsce bez stania w korkach, charakterystycznych dla dużych miast.

Rejs na terenie Londynu jest wynikiem partnerstwa z Thames Clippers, londyńskim przewoźnikiem promowym. Na trasie znajdują się 24 przystanie, które umożliwiają poruszanie się po stolicy Wielkiej Brytanii. Rankami przewoźnik oferuje klientom kawę, popołudniami zaś kieliszek wina na drogę powrotną. Bilety na wodny transport można rezerwować poprzez aplikację firmy.

Zwiedzanie wyspy z Uber

Nowa oferta Uber Boat ma być wyjątkowa, ponieważ w planach ma ona oferować prywatny czarter dla klienta i jego gości. W przeciwieństwie do wymienionego wcześniej Uber Boat w Londynie, wodne pojazdy nie będą należały do strony trzeciej. Na tę chwilę podróż łodzią należącą do Uber, będzie dostępna tylko w jedynym kraju. Firma nie wyklucza jednak, że w przyszłości uruchomi podobną usługę w innych państwach, o ile opcja ta sprawdzi się podczas wakacji

Rejsy odbywać się będą wokół wyspy Mykonos. Opcja podróżowania będzie możliwa w grupie maksymalnie ośmiu osób. Firma wskazuje, że rezerwacja rejsu to dla wczasowiczów idealny środek do zwiedzania wyspy.

Uber szuka innych dziedzin działalności

Szukanie innych form działalności jest efektem raportu o dochodach firmy za pierwszy kwartał tego roku. Firma zadeklarowała 8,8 miliarda dolarów przychodów, co oznacza wzrost o 29% w stosunku do tego samego okresu z ubiegłego roku. Ostatnim pomysłem na przyciągnięcie jeszcze większej liczby klientów była karoca oferowana jako środek transportu z okazji koronacji Karola III w Wielkiej Brytanii.

Na początku miesiąca ogłoszono także wprowadzenie opcji rezerwacji biletów na samolot w aplikacji w Wielkiej Brytanii. Innym nowym rozwiązaniem ma być możliwość wynajęcia poprzez sieć Uber konsjerża jako kierowcy mogącego zawieźć klientów na lotnisko, przywieźć ich z lotniska lub jako przewodnika na wycieczkę po mieście. Funkcja ta wprowadzona ma być we współpracy z siecią hotelów Marriott.

Czy pomysł z łodzią okaże się trafiony, dowiemy się po wakacjach. Rynek Grecji może okazać się jednak trudnym miejscem na rozwinięcie tego typu oferty, zwłaszcza po protestach mieszkańców tego kraju, mających pretensje do Ubera, że tańszymi przewozami rujnuje ich lokalne działalności.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: TechCrunch, oprac. własne