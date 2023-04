Co łączy drukarkę i wibrator? Odpowiedź brzmi: Uber

Uber przedstawił listę najczęściej zostawianych przez pasażerów rzeczy. Wskazał też najdziwniejsze zgłoszenia dotyczące zagubionych przedmiotów.

Indeks Uber Lost & Found 2023 zawiera zestawienie najczęściej gubionych oraz najbardziej unikalnych zostawionych w samochodzie przez pasażerów przedmiotów. Właśnie opublikowano najświeższą listę.

W artykule firma Uber wskazuje też miasta w Ameryce, które najczęściej są miejscem utraty przedmiotów, opisuje o jakich porach i w jakich dniach tygodnia pasażerowie najczęściej zapominali o swoich rzeczach, a także charakteryzuje globalne tendencje.

Najczęściej zostawiane rzeczy

Na szczycie listy najczęściej zostawianych w Uberze rzeczy znajdują się części garderoby. Jak można przypuszczać, łatwo zostawić w samochodzie rękawiczki, marynarkę czy kapelusz.

Drugie miejsce w rankingu należy do osób zostawiających swój telefon, a trzecie do pasażerów gubiących plecaki lub torebki. Pomimo, że najczęściej podróżujemy korzystając z telefonu, łatwo może on wysunąć się z kieszeni czy torby podczas wysiadania.

Na miejscach od czwartego do dziesiątego plasują się odpowiednio: portfele, słuchawki, biżuteria podróżujących, klucze do domu, książki, laptopy a na samym końcu listy zegarki.

Nietypowe rzeczy zgubione w Uberze

Ciekawsza jest jednak lista najdziwniejszych przedmiotów zgubionych w Uberze. Na pierwszym miejscu znajduje się świąteczna ozdoba z wizerunkiem Danny'ego DeVito. Drugie miejsce należy do zabawki pudla, a trzecie do fana lotnictwa, gdyż na tej pozycji jest niebieska czapka z napisem „uwielbiam zapach paliwa lotniczego o poranku".

Być może właściciel tak szybko wyleciał z samochodu, że zapomniał o swoim elemencie garderoby, a może po prostu nie był nią zachwycony.

Poza podium, na czwartym miejscu, plasuje się się maszyna do wytwarzania mgły, a na piątym sprzęt do gry w kręgle.

Z ciekawszych rzeczy w rankingu znalazły się też monocykl na siódmym miejscu, drukarka zgubiona razem ze zdalnie sterowanym wibratorem na dziewiątej pozycji, miecz świetlny uplasowany na miejscu numer osiemnaście oraz dwie malowane pułapki na szczury z trzydziestej pierwszej pozycji.

Okazuje się, że można zgubić nawet własne zwierzęta, gdyż 34. miejsce zajmuje zgłoszenie zgubienia dwóch żółwi. Ludzie czasami tracili też ważne dla nich rzeczy takie jak pozytywny test ciążowy (42) czy obraz żony (47).

Zgubione rzeczy na świecie

Trendy światowe wskazują, że Francuzi z dziwnych rzeczy zostawili laktator, kluczyki do peugeota oraz nowojorski kapelusz. Kanadyjczycy zgłaszali, że zapodzieli podczas podróży prześcieradło, długopis Apple, a nawet półkę do łazienki. W Arabii Saudyjskiej zapomniano natomiast o worku ryżu, dużym diamentowym kolczyku i waporyzatorach.

Najgorszym dzień na podróżowanie był 5 kwietnia 2022 roku, gdyż Uber otrzymał wtedy 1000 zgłoszeń o zgubieniu przedmiotów. Najczęstszą porą dnia, kiedy zgłaszano zauważenie braku przedmiotów po przejazdach firmą Uber, jest godzina 23:00.

Zagubione rzeczy najczęściej udaje się odzyskać. Brak przedmiotu zgłosić można poprzez aplikację Uber, kontaktując się z kierowcą, który nas wiózł. Kierowca uzgodni z byłym pasażerem dogodny termin odbiory rzeczy, lepiej jednak przy wysiadaniu sprawdzić czy nic nie zostawiliśmy i zaoszczędzić sobie nerwów.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: NCB, oprac. własne