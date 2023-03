Elon Musk wyciąga rękę po naszą kasę. Zapowiada kontrowersyjne zmiany

Elon Musk zapowiedział dalsze zmiany na Twitterze. Nie ukrywa, że w ten sposób wyciąga rękę po pieniądze ludzi, którzy nie zdecydowali się na zakup płatnej subskrypcji Twitter Blue. Mam przeczucie, graniczące z pewnością, że w tej sprawie nie znajdzie zbyt wielu popleczników

O co tym razem chodzi? O widoczność odpowiedzi na tweety. Elon Musk chce zmniejszyć zależność Twittera od reklam i dlatego próbuje namówić kolejnych użytkowników to wykupienia płatnej subskrypcji. Kolejnym argumentem za tym ma być większa widoczność ich odpowiedzi w porównaniu z użytkownikami, którzy nie mają płatnej weryfikacji konta. W skrócie — osoby bez subskrypcji będą mniej widoczne na Twitterze od tych, które płacą.

Musk sam nie ukrywa, że we wszystkim chodzi o kasę. Wiadomość, którą zapowiedział zmiany, zakończy cytatem "Dostajesz to, za co płacisz".

In the coming weeks, Twitter will prioritize replies by:



1. People you follow

2. Verified accounts

3. Unverified accounts



Verified accounts are 1000X harder to game by bot & troll armies.



There is great wisdom to the old saying: “You get what you pay for.”