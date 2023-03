TikTok zmienia politykę. Chodzi o DeepFake

TikTok jest jedną z najpopularniejszych aplikacji na świecie, lecz w ostatnim czasie ma sporo problemów. Najdotkliwszym dla firmy ByteDance jest widmo całkowitego zakazu przez Stany Zjednoczone. Jednak platforma na co dzień mierzy się również z nieco mniejszymi problemami.

ByteDance, studio odpowiedzialne za stworzenie TikToka ogłosiło zmiany w swoim regulaminie. Nadal nie ma tam pozwolenia na przemoc, mowę nienawiści ani treści jawnie seksualnych. Jednak jedna z sekcji zostanie rozszerzona i doprecyzowana. Chodzi tu dokładnie o dział "Integralność i autentyczność", w którym znajdziemy takie terminy jak spam, sztuczna aktywność, podszywanie się pod inne osoby lub podmioty oraz szkodliwe informacje wprowadzające w błąd.

BREAKING: This AI deepfake video rendering of Joe Rogan is going viral on TikTok. This is the start of massive waves of new scams & misinformation!



If only there was a decentralized GPU compute/rendering network that can authenticate provenance for IP. $RNDR https://t.co/m5WQvJjEuF pic.twitter.com/VqtQgEFcyJ