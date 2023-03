Krytyczny błąd w ChatGPT. Pokazuje rozmowy innych osób

ChatGPT został udostępniony jeszcze pod koniec 2022 roku i z marszu zyskał masę fanów, którzy lubią zadawać mu pytania. Zainteresowanie konwersacyjną sztuczną inteligencją jest tak wielkie, że często pojawiają się z tego powodu problemy sprawiające, że rozmowa jest niemożliwa lub chatbot odpowiada bardzo wolno. Sporadycznie pojawiają się też bardziej poważne błędy.

Użytkownicy Reddita i Twittera prześcigają się w udostępnianiu zrzutów ekranu z platformy ChatGPT, na których można zobaczyć historię rozmów, które nie należą do nich. Jest to solidne przypomnienie dla wszystkich internautów, by uważać, o czym rozmawia się z konwersacyjną sztuczną inteligencją.

If you use #ChatGPT be careful! There's a risk of your chats being shared to other users!

Today I was presented another user's chat history.

