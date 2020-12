Teams wkrótce z historią odwiedzonych lokacji

Microsoft cały czas rozwija Teams, a jedną z nowych funkcji jest historia odwiedzin. Będzie działać podobnie jak historia odwiedzin w przeglądarkach internetowych.

Jednak w przypadku komunikatora chodzi oczywiście o lokalizacje, w których się przebywało podczas korzystania z Teams. Historia pojawi się w menu i będzie można przeskakiwać pomiędzy zapamiętanymi, co ułatwi dostęp do zamkniętych wcześniej zakładek lub dokumentów. Będzie można szybko do niej przeskoczyć za pomocą skrótu klawiaturowego. Nowość ta jest przeznaczona jak na razie tylko dla użytkowników desktopowych i ma pojawić się w komunikatorze Teams w lutym 2021 roku.

W chwili obecnej Microsoft pracuje nie tylko nad tą funkcją, ale również nad rozwiązaniem problemu, który sprawia, że użytkownikom nie wyświetlają się niektóre powiadomienia - dotyczy to zwłaszcza pokazywania nowych informacji oraz aktywności. Defekt ten może mocno utrudniać pracę lub spotkania, dlatego większość sił została zaangażowana do znalezienia przyczyny problemu oraz stworzenia odpowiedniej łatki.

Źródło tekstu: TechRadar