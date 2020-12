Teams: pojawi się możliwość nagrywania spotkań

Microsoft zapowiedział nowe możliwości, jakie otrzyma komunikator Teams w 2021 roku. Na liście znalazło się nagrywanie spotkań oraz nowe możliwości udostępniania.

W styczniu 2021 roku Teams otrzyma aktualizację, która umożliwi łatwiejsze udostępnianie kalendarza współpracownikom oraz uczniom. Będzie to działać w ten sposób, że gdy utworzy się spotkanie na wybranym kanale, Teams automatycznie stworzy ogłoszenie, które wyskoczy w okienkach aktywności zaproszonych użytkowników, a twórca spotkania dowie się, czy zostało ono odczytane. Nieco później, w marcu 2021 roku, użytkownicy Teams otrzymają możliwość nagrywania spotkań i zapisywania ich na OneDrive lub w SharePoint.

Nie jest to jakaś kompletna nowość - mają ją już użytkownicy wersji edukacyjnej Teams, jednak stanie się dostępna dla każdego, a równocześnie pojawią się nowe funkcje, mające ułatwić udostępnianie nagrań. Równocześnie administratorzy otrzymają opcje blokowania możliwości ich pobierania przez wybranych użytkowników, co oznacza, że tylko uprawnieni otrzymają dostęp do zapisanych klipów. Nie zapomniano o użytkownikach mobilnych - w tej wersji pojawi się wyciszanie hałasów tła, które jest już od jakiegoś czasu obecne w wersji desktopowej.

