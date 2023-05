Super Mario Bros na Twitterze za darmo. Skorzystało 9 mln ludzi

Super Mario Bros obejrzało 9 milionów ludzi. Nie poszli oni jednak do kina, znaleźli pełną wersję filmu na Twitterze.

Super Mario Bros. to jeden z największych filmów tego roku, który zarobił ponad 1 miliard dolarów. Ponad dziewięć milionów ludzi obejrzało Super Mario Bros. w ten weekend. Nie byli oni jednak w kinie, gdyż dostępny był on w całości do obejrzenia na Twitterze.

W piątek jeden z użytkowników wrzucił cały film na platformę, jawnie naruszając prawa autorskie. Mario dostępny był aż do niedzieli, kiedy to został usunięty z platformy, a użytkownicy, którzy go udostępniali zostali zawieszeni. Dwa dni bezpłatnej możliwości obejrzenia filmu to jednak sporo czasu.

Zmiany na Twitterze skutkują zamieszczaniem filmów

Filmy, które są chronione prawami autorskimi, wielokrotnie były zamieszczane na kilka dni na Twitterze. Dotychczas jednak produkcje, takie jak Szybcy i wściekli Tokyo Drift lub Avatar, były udostępniane w krótkich dwuminutowych klipach, co wymagało czasu, by obejrzeć całość.

Dla kontrastu film Super Mario Bros. Został zamieszczony tylko w dwóch częściach. Pierwsza z nich zawierała godzinę filmu, a druga – 32 minuty końcowe.

Tak długie posty są następstwem zwolnienia przez Elona Muska większości zespołów ds. zaufania, bezpieczeństwa i zgodności na Twitterze – zauważają media.

W dodatku, po przejęciu władzy na platformie, Musk wydłużył długość dodawanych filmów. Wcześniej możliwe było publikowanie filmów, trwających łącznie do 140 sekund, teraz maksymalny czas to 60 minut.

Nie zliczono dotychczas, ile innych filmów zostało ujawnionych w podobny sposób. Może być to jednak coraz większa liczba, zwłaszcza, że na Twitterze najwyraźniej brakuje jakichkolwiek zespołów moderujących treści, które sprawdzałyby wiarygodność linkowanych witryn i legalność zamieszczanych na nich treści.

