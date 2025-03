Samsung i Kia łączą siły: SmartThings Pro rewolucjonizuje zarządzanie biznesem

Kia PBV to coś więcej niż tylko pojazdy – to inteligentne rozwiązania biznesowe, które płynnie łączą się z ekosystemami cyfrowymi. Przewidujemy, że nasza współpraca biznesowa z Samsung – oraz możliwość wykorzystania rozwiązania SmartThings Pro opartego na AI i przeznaczonego dla klientów B2B – rozszerzy doświadczenia użytkowników naszych pojazdów poza PBV, wprowadzając je w szerszy ekosystem IoT. Oczekujemy, że to partnerstwo otworzy nowe możliwości w zakresie odkrywania wartości dla klientów.

- Sangdae Kim, Szef Działu PBV, Kia