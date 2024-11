Samsung małpuje Apple? Ciekawa funkcja z iPhone wkrótce na Galaxy

Linia smartfonów Samsung Galaxy S24 ma wkrótce otrzymać bardzo ciekawą funkcję, którą znamy z iPhone'a. Jest ona wspomagana przez sztuczną inteligencję.

Podsumowanie powiadomień w Samsung Galaxy

Samsung wprowadził funkcję podsumowania powiadomień w najnowszej wersji swojej nakładki na Androida: One UI 7 w wersji beta. Działa ona bardzo podobnie do analogicznej funkcji z iPhone'ów dostępnej w ramach Apple Intelligence (która wejdzie do Unii Europejskiej w kwietniu 2025).

Funkcja ta zwie się "AI notification" i w tym momencie obsługuje wyłącznie język koreański, ale należy się spodziewać, że będzie obsługiwać angielski i inne języki, kiedy Samsung wyda oficjalnie publiczną wersję One UI 7.

Galaxy AI now has notification summary feature, it's called AI notification. — Chun Bhai (@chunvn8888) November 2, 2024

Jeśli "AI notification" ma działać tak, jak Apple Intelligence, to powinno uruchamiać się gdy otrzymamy przynajmniej dwa powiadomienia z tego samego źródła i współpracować praktycznie z każdą aplikacją.

Użytkownik X (Twittera) chunvn8888, który poinformował o istnieniu tej funkcji przy okazji powiedział, że nie będzie ona dostępna na smartfonach Galaxy ze średniej półki. Nadal może to oznaczać, że trafi na starsze flagowce Samsung Galaxy.

Innymi nowymi funkcjami dostępnymi w ramach One UI 7 mają być oddzielony panel powiadomień i szybkich ustawień, nowe ikony, odświeżona aplikacja kamery oraz odpowiednik dynamicznej wyspy z iOS.

