Rosja odpala państwowy sklep z oprogramowaniem

Nowy serwis internetowy Russoft ma być katalogiem oprogramowania, ale dość nietypowym. Wskaże bowiem, w jaki sposób zagraniczny software można zastąpić rosyjskimi odpowiednikami.

Po tym, jak na rynku pojawił się RuStore, rosyjska alternatywa androidowego Sklepu Play, nadszedł czas na komputery osobiste. Na piedestale staje tym razem Russoft, katalog aplikacji stworzony przez Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego Federacji Rosyjskiej, który to w czwartek 20 października doczekał się oficjalnego debiutu.

Russoft, podobnie jak wiele innych narzędzi tego typu, w gruncie rzeczy jest marketplace'em. Na tym etapie pozwala wybierać spośród ponad 1000 pozycji, przypisanych do kilku zasadniczych kategorii, takich jak m.in. biznes, komunikacja czy bezpieczeństwo. Z czego większość z nich ma dość konkretny opis, a niektóre również pokazowe zrzuty ekranu.

Oprogramowanie certyfikowane na Kremlu

Co jednak wyróżnia ten akurat katalog na tle konkurencji, to klucz używany do selekcjonowania dostępnych programów. Mianowicie w Russoft znaleźć mogą się wyłącznie pozycje obecne w krajowym rejestrze oprogramowania rosyjskiego, a twórcy, chcąc zamieścić tam swój produkt, muszą przesłać odpowiedni wniosek wprost do resortu. Ponadto, cały UX katalogu został stworzony wokół idei zastępowania zagranicznego sofware'u tym tworzonym lokalnie, co prowadzi do pewnych osobliwości.

Na przykład, poszukując pakietu biurowego, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę serwisu frazę Microsoft Office. Rzecz jasna, oryginału w Russoft nie znajdziecie, ale za to pojawi się wówczas rosyjski P7-Office. Analogicznie w przypadku Photoshopa czy tak naprawdę dowolnego innego, powszechnie znanego programu z Zachodu.

Autorzy projektu mają niezwykle optymistyczne nastawienie. Jak twierdzą, wielu Rosjan nie kupowało dotąd krajowego oprogramowania, bo o nim nie wiedzieli. Teraz ma się to zmienić. Mało tego, w tle snuta jest również wizja eksportu programów do Malezji, Indii oraz krajów Ameryki Łacińskiej – choć na razie katalog pozostaje dostępny wyłącznie w języku rosyjskim.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: ID1974 / Shutterstock

Źródło tekstu: GameMAG, oprac. własne