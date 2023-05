Windows 11. Ogień zwalczaj ogniem, a powiadomienia powiadomieniami

Dostajesz za dużo powiadomień? Nie ma sprawy! Microsoft szykuje idealne rozwiązanie tego problemu. Tak, to kolejne powiadomienie.

Podobnie jak na naszych smartfonach, przytłaczająca większość aplikacji dla Windowsa chce wysyłać powiadomienia, a przytłaczająca większość tych powiadomień nic nie wnosi. Owszem, komunikatory, przypomnienia z kalendarza czy ostrzeżenia o zagrożeniu są mile widziane. Nie musimy jednak dostawać ich za każdym razem, gdy antywirus skończy cykliczne skanowanie komputera, pojawi się nowa wiadomość na stronie odwiedzonej ostatnio miesiąc temu albo nowa prognoza pogody. Od natłoku błahych informacji można zwariować, a wyłączanie powiadomień celowo jest utrudnione.

Powiadomienie o blokadzie powiadomień

Windows 11 wprowadził funkcję pomagającą skupić się na wykonywanym aktualnie zadaniu. W tym trybie rozpraszacze zostają zredukowane, w tym wyłączane są powiadomienia z Outlooka Edge'a i innych programów. To przydatne, jednak nie rozwiązuje problemu na dłuższą metę. Po wyjściu z trybu skupienia użytkownik znów zostanie zalany powiadomieniami o niczym.

W testowych wydaniach Windowsa 11 pojawiły się ustawienia, które mają ograniczyć potok powiadomień z aplikacji, ale wciąż będzie możliwe otrzymywanie tą drogą ważnych informacji i przypomnień. Owszem, to kolejne powiadomienie, ale tym razem ma ono sens.

System będzie pytał, czy wyłączyć powiadomienia z programu. W tym celu wyśle kolejne powiadomienie, co jest może niefortunne. Niemniej kryterium doboru jest bardzo dobre. Propozycję wyłączenia powiadomień otrzymasz, jeśli przez miesiąc ostatni żadne powiadomienie z danej aplikacji nie zostało kliknięte. Innymi słowy: system wie, że nie korzystasz z powiadomień i podpowie, że można je wyłączyć.

Jeszcze nie wiadomo, kiedy nowość trafi do Windowsa 11, ale nie powinno to zająć dużo czasu. Możliwe, że razem z filtrowaniem powiadomień otrzymamy też możliwość wybierania powiadomień krytycznych – one będą mogły obejść blokady i zostaną wyświetlone nawet w trybie skupienia. Treść powiadomień tego typu zostanie ukryta i obejrzenie całości będzie wymagało ingerencji użytkownika. To na wypadek, gdyby ważne powiadomienie zostało wysłane na przykład w czasie prowadzenia prezentacji.

