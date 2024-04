Microsoft zmieni swój sklep. Po prostu ściągniesz EXE

Microsoft podjął ciekawą decyzję, która pewnie ułatwi życie wielu użytkownikom systemu Windows. Instalacja aplikacji czasami będzie mniej uciążliwa.

Microsoft umożliwił pobieranie programów bezpośrednio ze strony Microsoft Store, bez udziału aplikacji sklepu. Wystarczy, że przejdziesz na stronę apps.microsoft.com, by ściągnąć mały instalator wybranej aplikacji.

Dzięki temu, jeśli szukasz aplikacji spełniającej konkretne zadanie z pomocą przeglądarki, instalacja będzie wymagała mniej kliknięć. Wszystko będzie można zrobić bez otwierania miniokienka Microsoft Store, co pokazał Rudy Huyn z Microsoftu na poniższych grafikach.

Warto tu dodać, że system pobierania aplikacji z dodatkowym mini-okienkiem nie pojawił się bez powodu. Wygoda ściągania programów ucierpiała w imię bezpieczeństwa – Microsoft blokował w ten sposób szkodliwe skrypty, które mogłyby zainicjować ściąganie aplikacji.

Nowa metoda ściągania aplikacji ze sklepu jest równie bezpieczna. Ściągany samodzielny instalator aplikacji (plik EXE) ma wbudowaną tę samą logikę, co aplikacja Microsoft Store, zadba więc o zależności i pobranie potrzebnych plików. Można powiedzieć, że dodatkowe okienko zostało „spakowane” do pliku EXE. Całość uruchomi się znacznie szybciej niż aplikacja Microsoft Store. Jeśli jednak autorzy aplikacji nie chcą, by ich produkt był ściągany w ten sposób, mogą się z niego „wypisać”.

Pewnie teraz myślisz, że dwa kliknięcia zamiast trzech to marny zysk? Okazuje się, że ten drobny zabieg zauważalnie podniósł skuteczność Microsoft Store. 5-miesięczny test z udziałem niewielkiej grupy użytkowników wykazał, że liczba instalacji wzrosła o 12 proc., a liczba uruchomień nowych aplikacji zaraz po zainstalowaniu aż o 54 proc. Dobre wyniki przekonały Microsoft, że warto wdrożyć to rozwiązanie na szeroką skalę.

Jest jeszcze jedna korzyść. Nawet jeśli aplikacja Microsoft Store na komputerze jest przestarzała, kod dodany w instalatorze będzie zawsze aktualny. No i można instalować kilka aplikacji równolegle, podczas gdy Microsoft Store tworzy kolejkę.

