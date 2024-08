Ten program zniknie z Windowsa. Wytrzymał tylko 7 lat

Klasyczny Paint ma rzesze fanów, którzy tworzą w nim rzeczy przekraczające ludzkie pojęcie. Microsoft postanowił go zupełnie niepotrzebnie uwspółcześnić i wydał program Paint 3D. Nowszy produkt wytrzymał na rynku tylko 7 lat. Klasyczny Paint zaś trzyma się fenomenalnie, mimo że w 2025 roku stuknie mu czterdziestka.

Paint 3D miał przekonać użytkowników Windowsa do zanurzenia się w świat modeli 3D. Nic w tym dziwnego – postał wydany w czasach, gdy dużo mówiło się o druku 3D i jego dostępności dla konsumentów. Poza tym Paint 3D miał też mnóstwo nowoczesnych narzędzi do pracy z grafiką rastrową, jak warstwy, przezroczystość, usuwanie tła zza obiektów na zdjęciach i pełna obsługa plików PNG z kanałem alfa.

Zobacz: Microsoft Paint dostanie nową funkcję. Idzie prawdziwa rewolucja

Pewnie wszystko by było w porządku, gdyby nowe funkcje były stopniowo i łagodnie wprowadzane do Painta, ale Microsoft musiał ogłosić rewolucję i groził zastąpieniem starego Painta nowym. To ogromny błąd. Fani starego programu stanęli murem w jego obronie, wychwalali przy tym prostotę interfejsu i szybkość. Microsoft dał za wygraną i dzięki temu na Windowsie 10 i Windowsie 11 można mieć oba programy.

Tylko że tego nowszego mało kto używa. Z tego powodu w listopadzie 2024 roku Paint 3D zostanie usunięty z Windows Store. Rozwój programu został wstrzymany i nie będzie aktualizacji dla tych, którzy już mają program zainstalowany. Microsoft klepnął matę i zabrał się za rozwijanie Painta, jest nawet integracja z Copilotem.

Paint 3D now has a banner stating that it will no longer receive updates or be available in the Microsoft Store starting on November 4th. pic.twitter.com/ksPg1Irdjo