Mapy Google wskażą ci trasę jeszcze dokładniej, jeśli tylko zechcesz

Aby włączyć opcję wskazówek głosowych w Mapach Google, wystarczy wejść w Ustawienia, następnie w Nawigacji, włączyć opcję Szczegółowe wskazówki głosowe. I to wystarczy, aby głos w Mapach wskazał ci właściwy kierunek trasy. To funkcja stworzona z myślą o osobach, które mają wadę wzroku, ale nie tylko. Spodoba się wszystkim tym, którzy potrzebują szczegółowych wskazówek podczas poruszania się po mieście. Niektórzy czują się bardziej komfortowo, kiedy dostają od aplikacji więcej informacji na temat wybranej trasy. To zdecydowanie poprawia doświadczenie użytkownika odnośnie korzystania z aplikacji.