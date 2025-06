Kupiłem to w sklepie Apple i to był błąd. Teraz czekam na zwrot pieniędzy

Star Wars: Knights of the Old Republic to jedna z moich ulubionych serii gier. Szczególną sympatią darzę szczególnie część pierwszą. Cieszy mnie więc fakt, że jest ona praktycznie na każdej platformie, chociaż irytuje brak polskich napisów. Spolszczenie jest oczywiście dostępne w sieci, jednak ma swoje wady polegające na nieprawidłowym wyświetlaniu się znaków diakrytycznych. A tak już mam, że kiedy to tylko możliwe, to wolę grać w naszym rodzimym języku.