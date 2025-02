Google Pixel i feralna wiadomość SOS. Nie zgadniesz, co telefon wysłał

Wpadka z Google Pixel 9: nagie zdjęcia jako SOS

"Telefon zaczyna dzwonić i napływają do mnie wiadomości - znajomi się martwią, ale nie tyle o moje bezpieczeństwo, ale o to, że MÓJ PIXEL WYSŁAŁ KAŻDEMU MOJE NAGIE ZDJĘCIE I FILMIK" - pisze "ofiara" incydentu na Reddicie. Wszystko zaczęło się o 8 rano, gdy miał zadzwonić budzik, a wspomniany użytkownik Reddita, AssistancePretend668, starał się go wyłączyć. Zamiast jednak trafić na boczny przycisk, nacisnął wielokrotnie przycisk zasilania. To właśnie naciśnięcie przycisku zasilania pięć razy z rzędu uaktywnia funkcję satelitarnej łączności awaryjnej SOS.