Google Photos: możesz zobaczyć swoje zdjęcia w 3D i nowych kolażach

Google ogłosiło dzisiaj dodanie do Zdjęć nowych efektów wizualnych. Najciekawiej wypada 3D, jednak nie jest to jedyna warta uwagi nowość.

Jak możemy przeczytać na firmowym blogu Google, szereg zmian zaczyna się od usprawnienia funkcji "Wspomnienia", która podsuwa nam zdjęcia na podstawie daty oraz lokalizacji. Nowość dotyczy pory dnia - jeśli mamy np. zmierzch, wówczas wyświetlane będą zdjęcia wykonane wykonane właśnie przy zachodzie słońca. Ponadto mechanizmy Google będą wykrywać ważnych dla nas ludzi i podsuwać wykonane z nimi fotki. Usprawnieniu ulegają także Kolaże - wśród nowych kombinacji rozmiarów i układu zdjęć pojawia się "Wtedy i teraz". Na czym to polega? Otóż Zdjęcia automatycznie wyszukają fotografie robione w różnych latach konkretnym miejscu lub z konkretnymi ludźmi, a następnie zostaną one zestawione na jednym kolażu.

A teraz przechodzimy do wspomnianego 3D. Funkcja ta sprawia, że statyczne zdjęcie wydaje się ruchomym obrazkiem - wydaje się przybliżać do oglądającego. Ze względów technicznych nie mam jak zamieścić tu przykładu, więc aby zobaczyć pseudo-animację zdjęcia na początku tekstu, kliknij na ten link. Zdjęcia będą modyfikowane na 3D automatycznie, bez udziału użytkownika - w tym celu niezbędne będzie zaktualizowanie aplikacji do najnowszej wersji. Tak zmodyfikowaną fotografię można zapisać pod nową nazwą, zachowując oryginał. Muszę przyznać, że bardzo fajnie to wygląda i z chęcią zobaczę, jak zmieniają się wykonane przeze mnie zdjęcia.

