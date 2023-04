Google się pomylił. Użytkownicy zaczęli dostawać cudze pieniądze

Z powodu usterki niektórzy użytkownicy Google Pay otrzymali niespodziewane środki pieniężne na konto, czasami nawet kilka razy. Niektórzy mogą je teraz zatrzymać.

W ciągu ostatnich kilku dni niektórzy użytkownicy systemu płatności internetowej Google Pay odkryli niespodziewane wpływy gotówki na konto. Wysokość otrzymanych środków wahała się od 10 do 1000 dol., czyli od 42 do 4290 zł. Powodem niespodziewanych benefitów było wadliwe uruchamianie się programu nagród Google Pay.

Program nagradzania użytkowników, oferowany przez system płatności, najczęściej przyznaje kilka dolarów za różne, określone w regulaminie działania. Są to jednak minimalne kwoty, które można uzyskać sporadycznie. W tym przypadku wiele osób otrzymało wysokie wpłaty nawet kilkukrotnie.

Google Pay robiło testy na produkcji

Niektórzy użytkownicy Google Pay udostępnili w mediach społecznościowych zrzuty ekranu ukazujące wpływy pieniędzy na konto. Wpłaty opatrzone były podpisem: „Dogfooding the Google Pay Remittance”. Dogfooding to termin używany do opisania wewnętrznych testów beta, które są przeprowadzane przed oficjalnym wprowadzeniem nowego oprogramowania.

Opis załączony do przelewu wskazuje, że pieniądze nigdy nie miały zostać przelane na konto zwykłych użytkowników. Pomyłka oznacza też, że testy Google nie odbyły się tak, jak powinny.

Szczęśliwy zachowają kasę

Osoby, które zgłosiły niespodziewany wpływ środków na konto, dostały po pewnym czasie e-mail zwrotny od zespołu Google Pay. Potwierdzono, że na skutek wystąpienia błędu pieniądze zostały przypadkowo przelane na konto użytkowników. Google rozwiązało problem i cofnęło przekazanie środków.

E-mail informował jednak także o tym, że. Jeśli system płatności internetowej nie był w stanie odzyskać udzielonego kredytu, użytkownicy zachowywali otrzymaną kwotę. Prawdopodobnie były to osoby, które wydały otrzymane środki, lub przelały je na inne konto, co spowodowało, że nie było z czego ściągnąć należności.

