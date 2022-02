Gmail zmieni się nie do poznania. Nie masz wyboru

Google ogłosiło zmiany w Gmailu. Usługa otrzyma nowy, odświeżony interfejs. Celem amerykańskiej korporacji jest przede wszystkim unowocześnienie UI, ale także lepsza integracja z innymi swoimi usługami. Widać to między innymi po menu po lewej stronie, gdzie pojawiły się odnośniki do Chatów, Spaces oraz Meet.

Google zapowiedziało odświeżoną wersję Gmaila na swoim oficjalnym blogu. Czytamy na nim, że:

Po włączeniu nowe menu nawigacyjne umożliwia łatwe przełączanie się między skrzynką odbiorczą, ważnymi rozmowami i dołączanie do spotkań bez konieczności przełączania się między kartami lub otwierania nowego okna. Dymki powiadomień ułatwiają śledzenie tego, co natychmiast wymaga Twojej uwagi. Podczas pracy w Google Chat i Spaces możesz wyświetlić pełną listę rozmów i Spaces na jednym ekranie, co ułatwia nawigację i zaangażowanie