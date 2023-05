Google Chrome z małą, ale przydatną zmianą. Będzie ładniej

Google wprowadził nowość do przeglądarki Chrome, która sprawi, że program może stać się ładniejszy, o ile umiemy go takim zrobić.

Google Chrome to wciąż najpopularniejsza przeglądarka na świecie. Chociaż wiele osób narzeka, jak wiele pamięci RAM potrafi pożerać, to najwyraźniej nie mają zamiaru z niej rezygnować. Dlatego może ich zainteresować najnowsza aktualizacja, dzięki której aplikacja może być ładniejsza.

Aktualizacja Google Chrome

Najnowsza wersja Google Chrome w wersji na komputery pozwala na jeszcze łatwiejszą personalizację wyglądu programu. Wystarczy otworzyć nową zakładkę, a następnie w prawym dolnym rogu wybrać opcję "Dostosuj Chrome", przy której znajduje się ikona ołówka.

Po wybraniu opcji mamy do wyboru różne motywy kolorystyczne, ale też warianty przygotowane przez Google oraz różnych artystów. Te podzielone są tematycznie, np. na obrazy Ziemi, krajobrazy lub widoki miejskie. Możliwości jest dużo. Dodatkowo możemy wybrać, czy w nowej karcie mają wyświetlać się skróty do stron, a jeśli tak, to czy mają to być skróty wybrane przez nas, czy po prostu najczęściej odwiedzane strony.

Oczywiście wszystko to dało się ustawić wcześniej z poziomu ustawień przeglądarki. Teraz jest to po prostu dużo prostsze i bardziej intuicyjne.

