Bitwa o Chrome nieunikniona? Kupiec już ostrzy pazurki

Wiele hałasu o Chrome

Może się tak zdarzyć, że Alphabet będzie zmuszony do sprzedaży przeglądarki Google Chrome. Jeden z dyrektorów OpenAI, Nick Turley, wyznał, że jego firma byłaby zainteresowana zakupem, gdyby taki nakaz miał wejść w życie. Wyznał tak pod przysięgą, zaraz po tym, jak Departament Sprawiedliwości wezwał Google do sprzedaży Chrome .

Szef ChatGPT jest przekonany, że dzięki temu użytkownicy jeszcze bardziej komfortowo mogliby korzystać z rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Google Chrome to jego zdaniem naprawdę łakomy kąsek i jest niemal pewien, że "wiele innych stron" również spróbowałoby kupić przeglądarkę.

Przypomnijmy, że ChatGPT jest obecnie dostępny jako rozszerzenie przeglądarki w Google. Kontrola nad całą przeglądarką otworzyłaby nowe możliwości dostarczania usług AI do miliardów internautów.

Z pewnością, wiele osób podziela jego zdanie i uważa, że integracja tego typu byłaby przydatna. Należy jednak mieć na uwadze to, że na obecny moment generatywne usługi AI są w dalszym ciągu dalekie od doskonałości. Cały czas AI dostarcza jeszcze spore ilości niepoprawnych oraz niebezpiecznych odpowiedzi. Te same wątpliwości dotyczą ChatGPT - nadal pojawiają się w nim niepoprawne odpowiedzi lub nonsensy. Dlatego wszyscy ci, którzy uważają, że przeglądarka Chrome "najpierw AI" nie byłaby do końca dobrym pomysłem, też mają sporo racji.