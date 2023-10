Google Chrome zrobi to za Ciebie. Chodzi o zakładki

Google pracuje nad nową funkcją dla przeglądarki Chrome. Dzięki niej korzystanie z programu ma być dużo łatwiejsze.

Google Chrome to niekwestionowany lider rynku przeglądarek internetowych. Z programu korzystamy zarówno na komputerach, jak i smartfonach oraz tabletach. Wkrótce Chrome otrzyma nową funkcję, która automatycznie będzie grupować zakładki.

Google Chrome pogrupuje zakładki

Funkcja grupowania zakładek jest już od dawna dostępna w Google Chrome. Jednak na ten moment cała organizacja leży po stronie użytkownika. To my sami musimy tworzyć grupy zakładek, aby utrzymać porządek. W niedalekiej przyszłości nie będzie to już potrzebne, ponieważ Chrome zrobi to automatyczne (jeśli mu na to pozwolimy).

Zespół odpowiedzialny za Google Chrome pracuje nad nową funkcją, która po angielsku została nazwana "Organise Tabs". Jeśli zostanie wprowadzona, to w lewym górnym rogu przeglądarki ma się pojawić specjalny przycisk, który pozwoli automatycznie pogrupować otwarte aktualne zakładki.

Google na razie nie zdradził, jak dokładnie ma to działać, ale możemy podejrzewać, że przeglądarka będzie grupować wspólnie zakładki o przybliżonej treści lub otwarte strony z tych samych lub podobnych witryn. W teorii powinno to pomóc ogarnąć bałagan, który czasami tworzy się po otwarciu zbyt wielu zakładek jednocześnie.

Kiedy nowa funkcja trafi do Chrome? Tego jeszcze nie wiemy. Natomiast jeśli będzie to część Chromium, to jest szansa, że nowość trafi też od innych przeglądarek, np. Edge.

Zobacz: Google poszedł po rozum do głowy. Z Chrome znika irytujący element

Zobacz: Google Chrome dostanie bat na oszustów. Oto co musisz wiedzieć

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Evan Lorne / Shutterstock.com

Źródło tekstu: BleepingComputer