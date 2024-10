Biedronka wyłączy akcję, którą pokochali Polacy. Oto termin

Biedronka z dniem 16 listopada kończy uwielbianą przez wielu, akcję zbierania naklejek, które można wymieniać na przytulanki. Przyznać się, kto będzie tęsknił za Gangiem Produkciaków?

Z akcji w Biedronce korzystali głównie rodzice, których pociechy upodobały sobie przytulne maskotki i zapragnęły mieć ich całą kolekcję. "Czy pan zbiera naklejki?" - takie pytanie można było usłyszeć przy kasie. Jak co roku, prawdziwe tłumy popędziły do Biedronek, aby zdobyć naklejki i potem wymienić je na przytulanki. To bardzo lubiana akcja, która nie dość, że napędza sprzedaż, to jeszcze zachęca do kupowania większej ilości warzyw i owoców. Za zakup tych zdrowych produktów, przysługiwały dodatkowe naklejki. Ale nadchodzi koniec. Zostało jedynie trzy tygodnie.

16 listopada to ostatni dzień, kiedy można w zamian za naklejki dostać pluszaka. Następnie, funkcja ta przestanie być aktywna w aplikacji. Co prawda, zbieranie naklejek będzie już niemożliwe, ale nadal będzie można zdobyć pluszaka. Ale już nie za darmo. Klienci, którzy zgromadzili 30 naklejek (za 60 naklejek można było dostać darmowego pluszaka), będą mogli zakupić go w cenie 24,99. Klienci bez naklejek - w cenie 49,99 złotych.

Przypomnijmy, że za każdą naklejkę trzeba wydać 69 złotych. Za obecność warzyw i owoców w koszyku, przysługują dodatkowe naklejki. Naklejki extra też przysługują za kupony z gazetki lub poprawne rozwiązanie quizu w aplikacji.

Źródło zdjęć: Shutterstock.com

Źródło tekstu: Biedronka