Apple ma za mało pieniędzy. Czas na mapy z reklamami

Apple wraca do pomysłu sprzed 3 lat

Trzy lata temu, w sierpniu 2022 roku pojawiały się już doniesienia dotyczące wprowadzenia reklam w wynikach wyszukiwania aplikacji Mapy firmy Apple. Koncern z Cupertino miał wprowadzać tę formę zarabiania na użytkownikach w 2023 roku, ale ostatecznie do niczego takiego nie doszło.

Apple zarobił w 2024 roku około 10 miliardów dolarów na reklamach, co uczyniło ten segment kluczowym elementem strategii przychodowej firmy. Mało tego, w sierpniu 2024 roku Apple osiągnął aż 51% udziału w rynku reklamy programatycznej, co oznacza wzrost o 6% rok do roku.