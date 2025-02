Aplikacja Google wkrótce zmieni interfejs. Nie dziwne

Google prawdopodobnie zaoferuje użytkownikom nowy wybór skrótów, umieszczonych pod paskiem wyszukiwania. Wszystko to otrzymamy w przyszłej wersji aplikacji. Jak zauważył androidauthority.com, jedna z wersji odnowionego interfejsu użytkownika posiada trzy, zamiast czterech skrótów. Zmiana ta jest bardzo pożądana, bowiem nowe skróty zapewnią użytkownikowi szybki dostęp do wyczekiwanego trybu AI wyszukiwarki, wyszukiwania głosowego oraz funkcji Obiektyw.

To bardzo dobra wiadomość, że aplikacja Google wkrótce może otrzymać niewielką zmianę interfejsu użytkownika. Jakiekolwiek prace Google nad ulepszeniem wyboru skrótów pod paskiem wyszukiwania to ukłon w stronę użytkownika i ułatwienie mu korzystania z użytecznych opcji.

Obecnie, strona główna aplikacji Google na Androida i iOS, zawiera cztery przyciski skrótów pod paskiem wyszukiwania. Skróty te umożliwiają szybkie wyszukiwanie obrazów, tłumaczenie tekstu, uzyskanie pomocy w odrabianiu zadań domowych lub wyszukiwanie utworów. Nowe zauważone podczas testów opcje, będą zawierały pewne zmiany. Po pierwsze, liczba skrótów zostanie zmniejszona do trzech, ale będą one większe. Drugi i trzeci skrót wydają się być takie same jak "wyszukiwanie głosowe" oraz "funkcja Obiektyw". Pierwsza ikona, choć przypomina Gemini Live, to raczej będzie przeznaczona na nadchodzący tryb AI Search.