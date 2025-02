Alibaba rozpycha się na rynku AI. Udostępnia nowy produkt

No i w końcu się stało. Alibaba udostępnił publicznie model AI do generowania wideo i obrazów. Chiński gigant poinformował, że jego model sztucznej inteligencji Wan 2.1 służący do generowania obrazu i wideo jest teraz publicznie dostępny. Prawdopodobnie zwiększy to jego popularność i zaostrzy konkurencję na rynku.