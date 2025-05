Allegro zmienia decyzję. Dziwne tylko, że to w Polsce legalne

Allegro już kilka miesięcy temu przymierzało się do wprowadzenia do swojej oferty alkoholu. Gdy wyznaczony termin już się zbliżał, to platforma się wycofała, bo w rządzie zaczęły pojawiać się głosy i możliwym zakazie sprzedaży procentów przez Internet. Nic dziwnego, wprowadzanie usługi, z której zaraz należałoby się wycofać, nie miało najmniejszego sensu.