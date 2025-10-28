Tech

Wikipedia ma rywala. Stworzył go sam Elon Musk

Elon Musk jak obiecał, tak zrobił. W poniedziałek, w godzinach wieczornych, uruchomił "Grokipedię", platformę która ma stać się konkurencją dla Wikipedii.

Grokipedia ujrzała światło dzienne

Platforma pojawiała się i znikała początkowo, ale ostatecznie jest. Tak to bywa z wdrożeniami, że znikają i nagle ożywają. W momencie pisania tego newsa, Grokipedia jest widoczna i działa.

Stylistycznie przypomina Wikipedię, ale z włączonym opcjonalnym trybem ciemnym.

Nazwa tej strony pochodzi od silnika AI "Grok", opracowanego przez należącą do Elona Muska, firmę xAI. Platforma nie świeci pustkami, na to by Musk nie pozwolił. Wręcz przeciwnie jest pełna treści. Obecnie, platforma ma już ponad 800 tysięcy haseł, napisanych przez sztuczną inteligencję. Zatem to całkiem dobry początek. Dla lepszego wyobrażenia - liczba artykułów na Wikipedii zbliża się do 8 milionów. 

Co do treści i haseł, to już w sieci pojawiły się analizy, że są one prawicowe. Wired.com nawet zanalizował i porównał niektóre hasła z Wikipedią. Ale tego akurat można było się spodziewać. 

Grokipedia ma jeszcze jednak luki, na przykład nie ma jeszcze artykułu na temat Departamentu Efektywności Rządowej (DOGE). Jest za to opasły artykuł na temat Elona Muska.

Sam pomysł na Grokipedię narodził się podczas występu Muska w podcaście All-in. Gospodarz podcastu David Sacks poprosił Muska o jej stworzenie, zauważając, że Wikipedia kategoryzuje media i faworyzuje niektóre kosztem innych. 

Musk już wcześniej uderzał w Wikipedię. Wytykał jej masę błędów i uważał, że przydałaby jej się ingerencja AI. Teraz sam stworzył jej alternatywę, która być może przyjmie się lepiej niż Grok na X. 

