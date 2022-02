Dramat Rosjanek i Białorusinek. Będą się rozbierać za ziemniaki

OnlyFans kasuje konta Rosjanek i Białorusinek. To kolejna odsłona skutków trwającej inwazji Rosji na Ukrainę. "Modelki" muszą szukać innych źródeł utrzymania.

Wszyscy wiemy czym tak naprawdę jest OnlyFans. To brytyjska sieć społecznościowa głównie pomagająca (szybko się rozbierającym) modelkom i cosplayerkom na interakcję z ich fanami. Płacą oni określoną miesięczną kwotę i mogą do woli oglądać mniej lub bardziej nagie zdjęcia swoich ulubienic.

Woke up and got this message from @onlyfans @OnlyFansSupport they decided to delete my account without any warnings! I had money there and without them I will not be able to live. Why they do this to ordinary people?! You decided to ruin our lives??! pic.twitter.com/Rf5hPxtoHi — Kanra (@Kanra_cosplay) February 27, 2022

Konflikty w XXI wieku są jednak naprawdę wszechogarniające. Interwencja wojskowa Rosji na Ukrainie wywołała skutki nawet na OnlyFans. Serwis kasuje konta kolejnych artystek z Rosji i Białorusi. Nie ma to raczej związku z planowaną blokadą systemu SWIFT - ma on dotyczyć tylko kilku banków z Rosji. Poza tym - wtedy nie trzeba by kasować całych kont.

Rosjanki i Białorusinki tracą konta na OnlyFans

Jak się można domyślić, właścicielki kasowanych kont głośno protestują. Zarówno Rosjanki, jak i Bialorusinki czują się skrzywdzone. Podkreślają, że one nie tylko nie chcą wojny, ale i nie są za nią odpowiedzialne. Dodają też one, że skasowanie ich kont na OnlyFans w żaden sposób nie uderzy w odpowiedzialnych za prowadzenie wojny. Cóż, w tym akurat mają rację. No, chyba że na przykład sam Władimir Putin jest fanem ich twórczości.

While I'm attending protests and doing my best to help my Ukrainian friends, @onlyfans without any warning just deprives me of all my income I earned to live in a country with a government that I haven't chosen. #Apag #APAGUnion @APAGunion pic.twitter.com/tYqhsB7AJa — 💛 Shirogane-sama 💛 (@shirogane__sama) February 27, 2022

Dziewczyny narzekają też, ze przez to zostały bez pracy i nie mają jak opłacić rachunków. Głoszą one, że są artystkami i... nic innego nie mogą w życiu robić. W tej ostatniej kwestii ciężko jednak im wierzyć. Niektóre wzięły sprawę w swoje ręce i przeniosły się na inne portale, takie jak Fansly.

Thank you Onlyfans for banning me, a girl from Belarus, from your platform. Now I lost my job, can’t buy food and pay rent 🤡✌️

Meanwhile people who really participate in war have no problems, but models and cosplayers can’t work and get income. Thanks for this “real actions” — FANSLY 75% OFF (@Evenink_cosplay) February 26, 2022

Źródło zdjęć: shutterstock

Źródło tekstu: thedailybeast, wł