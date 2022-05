Wkurzyli fanów anime gier Touhou. Dostali wiadomość o bombie

Japońska YouTuberka próbowała chamsko zarobić na fanowskich maskotkach z serii gier Touhou. Jeden ze zdenerwowanych fanów zawiadomił o bombie.

Niektórzy naprawdę nie wiedzą, że najwięksi fani gier, anime czy seriali są gotowi zrobić wiele, kiedy ktoś zagraża ich ulubionej serii. Albo kiedy ten ktoś próbuje zarobić pieniądze na czymś, z czym nie ma żadnego związku. Przekonała się japońska YouTuberka Yuzuha.

Touhou Project to jedna z najbardziej znanych serii gier w stylistyce mangi i anime. Gry typu bullet hell powstały w zasadzie po to, by ich twórca ZUN mógł dać tam swoją muzykę. Powstały też oficjalne gry mobilne (Touhou LostWorld czy Touhou Danmaku Kagura). Twórca nie ma nawet nic do piractwa i powstawania fanowskich gier, mang czy nawet anime. Każdy, kto chce stworzyć coś z postaciami ze świata Touhou ma wolną rękę.

Nie zadzieraj z fanami Touhou Project

Częścią fandomu Touhou są Yukkuri. Swoiste maskotki składające się z zabawnych głów postaci oczywiście też podlegają tym zasadom. YouTuberka Yuzuha jednak zgłosiła do urzędu patentowego wniosek o prawa autorskie do Yukkuri Chabangeki. Potem ogłosiła ona, że każdy, kto chce używać jej własności ma jej płacić 100 tysięcy jenów (około 3460 złotych) rocznie. To bez podatku.

Potem co prawda wycofała się ona z żądania pieniędzy, ale dalej stoi na stanowisku, że teraz do niej należą prawa autorskie.

Fani nie zamierzają jej wybaczyć. Dosłownie. Na japońskim Twitterze trendował nawet hasztag Yuzuha o Yurusuna. To dosłownie znaczy, że Yuzuha nie doczeka się przebaczenia. Ale to nie wszystko. Biuro patentowe w mieście Sakura w prefekturze Chiba zostało zasypane skargami, mejlami i telefonami. Jeden z fanów nawet doniósł o podłożonej bombie. W okolicy wszystkich oczywiście ewakuowano i wstrzymano pociągi i autobusy.

Nadchodzi kontratak

Biuro wystosowało komunikat, że przeprasza za brak znajomości popularności Yukkuri. Sam ZUN i firmy związane z oficjalnymi produktami z serii Touhou już konsultują się ze swoimi prawnikami i nie mają zamiaru tak tego zostawić.

Zobacz: Nowe mangi w Polsce. Waneko i inni z nowościami na maj 2022

Zobacz: Jakie anime oglądać? Najlepsze anime na wiosnę - kwiecień 2022

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: touhou danmaku kagura

Źródło tekstu: mainichi