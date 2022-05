Nowe mangi w Polsce. Waneko i inni z nowościami na maj 2022

Jakie mangi pojawią się w tym miesiącu? Mamy nadzieję, że tym razem obędzie się bez zbędnych opóźnień i Waneko, Studio JG, Dango czy Kotori zaprezentują wszystko co chcą. A czekają nas kolejne przygody ze świata Re:Zero, Boku no Hero Academia czy pewnej dziewczyny do wynajęcia...