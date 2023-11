Stworzyła piwo. Jeden składnik ryje beret

Świat stanął na głowie? Niedługo do sprzedaży trafi wyjątkowe piwo polskiej firmy. Powstanie ono na bazie... wymazu z pochwy znanej amerykańskiej streamerki.

Amouranth, prywatnie Kaitlyn Siragusa, to jedna z bardziej rozpoznawalnych streamerek na świecie. Jej audycje na platformie Twitch regularnie przyciągają dziesiątki tysięcy oglądających, nawet gdy mowa o transmisjach z tego jak... śpi w łóżku. Liczba fanów na całym świecie liczona jest już w milionach.

Za pochwowe piwo streamerki odpowiada polska firma

Amerykanka znana jest z dość kontrowersyjnych decyzji. To od niej zasadniczo zaczęły się streamy z basenów, a później mowa była między innymi o kupnie stacji benzynowej, reklamowaniu swojego konta OnlyFans na billboardach czy sprzedaży poduszek ludzkiej wielkości z jej podobizną oraz... słoików z bąkami.

Amouranth zdradziła w jednym z ostatnich wywiadów, że planuje wydanie swojego własnego piwa. Amerykańska streamerka nawiązała współpracę z polską firmą The Order of Yoni. Było o niej głośno już kilka lat temu, bowiem specjalizuje się ona w złotych trunkach powstałych na bazie wymazów z pochwy.

Chociaż brzmi to (delikatnie mówiąc) osobliwie, to cała operacja jest dość prosta. Ginekolog pobiera wymaz, który następnie trafia do laboratorium. Próbka jest oczyszczana, bakterie selekcjonowane, izolowane i namnażane, a następnie używa się ich do produkcji czystego kwasu mlekowego, który trafia do piwa Yoni.

Na razie nie wiadomo kiedy piwo trafi do sprzedaży. Biorąc jednak pod uwagę, że streamerka mówi o tym otwarcie powinno to nastąpić już niedługo. A jako, że mowa o polskiej firmie, to kupimy je zapewne również w Polsce. Cena typowego piwa od The Order of Yoni to około 25 złotych, ale tutaj zapewne będzie nieco drożej.

Źródło zdjęć: The Order of Yoni, Amouranth@X

Źródło tekstu: oprac. własne